Москва, , 14:25 — REGNUM Бюджетное правило и принцип формирования «подушки безопасности» входили в повестку совещания по экономическим вопросам, которое прошло у президента России Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 13 сентября журналистам.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По его словам, вопросы требуют вырабатывания единой точки зрения. Обсуждение ещё не завершено.

«В рамках обсуждения бюджетных дел все эти вопросы были и остаются на повестке дня», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании 12 сентября Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации и дискуссиях о том, куда лучше направить средства.

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