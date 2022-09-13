Москва, 13 сентября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Бюджетное правило и принцип формирования «подушки безопасности» входили в повестку совещания по экономическим вопросам, которое прошло у президента России Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 13 сентября журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, вопросы требуют вырабатывания единой точки зрения. Обсуждение ещё не завершено.

«В рамках обсуждения бюджетных дел все эти вопросы были и остаются на повестке дня», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании 12 сентября Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации и дискуссиях о том, куда лучше направить средства.

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