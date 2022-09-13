Канберра, 13 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Пожилой мужчина стал жертвой дикого кенгуру на западе Австралии, сообщает 13 сентября New York Post.

(сс) Free-Photos Кенгуру

Инцидент произошел в населенном пункте Редмонд, расположенном в 399 км к юго-юго-востоку от Перта. Пострадавшего обнаружил один из его родственников.

Следователи полагают, что кенгуру, которого пострадавший, как предполагают власти, держал как домашнее животное, напал на него за несколько часов до того, как его нашел его родственник.

Когда полицейские и скорая помощь прибыли в дом мужчины, кенгуру-убийца мешал им добраться до раненого владельца, поэтому полицейские застрелили животное.

Последнее сообщение об убийства человека кенгуру в Австралии было в 1936 году.