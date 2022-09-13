* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Алам, Афганистан, 13 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В афганской провинции Логар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестоко избили специалиста по УЗИ в городе Пуле-Алам, административном центре провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Местные источники сообщают, что радикалы ворвались в частную клинику медика и избили его прямо на рабочем месте.

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Согласно источникам, врач поплатился за то, что он осмотрел женщину. После расправы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увезли его в неизвестном направлении.

Ранее в провинции Тахар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оскорбили и угрожали убить пару врачей, мужчину и женщину, только за то, что они просто шли по дороге.