Москва, 13 сентября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Состояние экономики России даже после введения санкций оказалось в разы лучше, чем в большинстве стран G20, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Бюджет

«Согласно плану Минфина РФ, бюджетные расходы будут финансироваться за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ), который будет пополняться по новому бюджетному правилу, при сбалансированном уровне цен на нефть в $60 за баррель.

Напомним, что ранее бюджет России проектировался при ценах экспорта черного золота примерно по $40–45 за баррель. Это позволило создать внушительный резерв ФНБ и подушку безопасности, которая спасает в трудные времена.

Теперь при низких темпах роста мирового ВВП Фонд национального благосостояния позволит в течение трех лет финансировать дефицит бюджета.

Несмотря на то, что профицит бюджета РФ в январе–августе 2022 года сократился до 137,443 млрд рублей против предварительной оценки в 482 млрд рублей, Минфин считает, что экономический спад менее серьезен, чем опасались, а инфляция не будет такой высокой, как прогнозировалось три месяца назад.

Так, например, валовой внутренний продукт России сократился на 4,1% в годовом исчислении во втором квартале 2022 года, что превышает предварительные оценки сокращения на 4,2% на фоне последствий, связанных с международными санкциями.

Правительство России ожидает, что ВВП сократится на 2,9% по итогам 2022 года и на 0,9% в 2023 году, что намного ниже августовского прогноза падения на 4,2% и 2,7% соответственно. В настоящее время прогноз по инфляции на конец 2022 года на уровне 13,4% и безработица на уровне 4,8% по сравнению с более ранними прогнозами в 17,5% и 6,7% соответственно.

Также правительство прогнозирует, что российская экономика вернется к росту в середине или конце 2023 года.

Однако из-за нарастающей рецессии на глобальной арене, спад и восстановление экономики России будут продолжаться дольше, чем предполагалось ранее, но всё равно её состояние в разы будет лучше, чем в большинстве стран G20.

Минфин по итогу собирается обеспечить резервы под любые возможные ситуации и сценарии развития в мировой экономике, чтобы защитить страну от потрясений. В Минэкономики же посчитали, что необходимо заранее готовить для этого почву, несмотря ни на что», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин России считает, что бюджет защитит страну от почти всех ожидаемых неожиданностей на 2023–2025 годы.

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