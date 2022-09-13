Махачкала, 13 сентября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Дагестане начался суд над заместителем главы администрации Кировского района Махачкалы Арсеном Базановым. Его обвиняют в незаконном обороте оружия, сообщили в Кировском районном суде Махачкалы, где слушается дело.

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Ранее сообщалось, что Базанова задержали в июле 2022 года за то, что он хранил и перевозил в своем автомобиле незаконно приобретенное оружие и боеприпасы. По решению суда ему была избрана мера пресечения в виде ареста до 20 сентября.

Напомним, ранее МВД по региону сообщало, что 20 июля 2022 года на улице Громова в Махачкале был задержан 36-летний житель селения Новокули Кумторкалинского района — заместитель Кировского района Махачкалы Базанов.

«При личном досмотре у подозреваемого обнаружено 13 прозрачных полиэтиленовых пакетиков с порошкообразным веществом. По имеющейся информации, 36-летний мужчина хранил вещество с целью сбыта пока ещё не установленному кругу лиц», — говорилось в сообщении.

Помимо этого, при задержании в автомашине Базанова «Lexus LX570» было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия, глушителей и боеприпасов к ним.