Белгород, 13 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. К новому учебному году в образовательных учреждениях Белгородской области установлено 372 новых пароконвектомата, сообщает 13 сентября пресс-служба правительства регио6на.

Дарья Антонова ИА REGNUM Столовая

Пароконвектоматы получили все муниципалитеты в соответствии с заявками. На приобретение нового оборудования из областного бюджета было направлено порядка 130 млн рублей. В преддверии учебного года также капитально отремонтировано 35 школьных пищеблоков.

В Белгородской области принят региональный стандарт питания, который предусматривает два типовых меню для общеобразовательных организаций и меню для детей, нуждающихся в специализированном питании.