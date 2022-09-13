Москва, 13 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Для повышения качества образования необходимо перевести школы с муниципального уровня на региональный. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе дискуссии на пленарном заседании.

Pixabay.com Школьный класс

«Как бы мы не хотели, но если только думаем о качестве образования, нам надо переводить с муниципального уровня на региональный школы. Об этом речь идет», — сказал Володин.

По его словам, глава Минпросвещения Сергей Кравцов поддерживает такое решение.

«Но это вопрос, как вы понимаете, в компетенции правительства и наш с вами. Должны принимать изменения в федеральный закон. Поэтому давайте проработаем эти вопросы вместе с министерством, вместе с правительством, а затем, возможно, выйдем на решение», — предложил спикер Госдумы.

В ходе обсуждения законопроекта о введении в России единых образовательных программ, так называемого «золотого стандарта знаний» и государственного заказа на учебники депутаты Госдумы указали на проблемы, связанные с материально-технической базой, строительством жилья учителям, зарплатой педагогов.