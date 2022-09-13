«Единая Россия» доставила 4500 упаковок инсулина в больницы Херсонщины
Херсон, 13 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Участники гуманитарной миссии «Единой России» доставили порядка 4500 упаковок инсулина в медучреждения Херсонской области. Помощь получили центральные больницы Скадовского, Каховского и Алешковского районов.
По словам врачей, сегодня медучреждения региона испытывают нехватку инсулина. При этом, для жителей с сахарным диабетом препарат жизненно необходим.
Вместе с лекарствами, в Новую Каховку добровольцы «Единой России» доставили 150 дополнительных наборов для первоклассников.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, гуманитарная миссия «Единой России» регулярно оказывает помощь медицинским учреждениям Херсонской области. Добровольцы доставляют не только лекарства, но и медицинское оборудование. Например, в конце августа волонтеры партии привезли 18 тонн препаратов в центральные больницы Скадовского, Чаплинского и Каховского районов. В составе грузов — физраствор, глюкоза и другие лекарства, которые применяются в условиях стационара и необходимы медикам для бесперебойной работы.