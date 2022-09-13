Херсон, 13 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Участники гуманитарной миссии «Единой России» доставили порядка 4500 упаковок инсулина в медучреждения Херсонской области. Помощь получили центральные больницы Скадовского, Каховского и Алешковского районов.

Денис Абрамов, ИА REGNUM Инсулин

«Гуманитарная миссия «Единой России» продолжает работать в Херсонской области. Ежедневно доставляем помощь в разные населенные пункты региона. Ездим как в новые, так и в те села, где уже были. Отрабатываем запросы, поступающие от жителей. Особое внимание уделяем вопросам медицины и взаимодействию с учреждениями здравоохранения области. Так, по просьбе врачей и пациентов, доставили в районные больницы Новой Каховки, Скадовска и Алешек около 4500 упаковок инсулина. Также в ближайшее время начнем развозить лекарственные наборы в работающие ФАПы. Важно, чтобы жители не только районных центров, но и даже самых отдаленных сел могли получить квалифицированную помощь и необходимые препараты», — рассказал депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единой России», руководитель гуманитарной миссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич .

По словам врачей, сегодня медучреждения региона испытывают нехватку инсулина. При этом, для жителей с сахарным диабетом препарат жизненно необходим.

«У нас есть большой список из жителей района, которые нуждаются в инсулине и лекарствах для терапии щитовидной железы. Благодаря сегодняшней поставке мы сможем перекрыть часть запросов от людей. Спасибо большое! Это реальная помощь», — рассказал журналистам сотрудник Алешковской центральной районной больницы.

Вместе с лекарствами, в Новую Каховку добровольцы «Единой России» доставили 150 дополнительных наборов для первоклассников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гуманитарная миссия «Единой России» регулярно оказывает помощь медицинским учреждениям Херсонской области. Добровольцы доставляют не только лекарства, но и медицинское оборудование. Например, в конце августа волонтеры партии привезли 18 тонн препаратов в центральные больницы Скадовского, Чаплинского и Каховского районов. В составе грузов — физраствор, глюкоза и другие лекарства, которые применяются в условиях стационара и необходимы медикам для бесперебойной работы.