Горловка, ДНР, 13 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Вооружённые киевские формирования обстреляли города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) снарядами «натовского» калибра. Об этом 13 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны нацистских бандеровских формирований был зафиксирован в 13:360 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ начали подготовку к отступлению из города Артёмовска Донецкой Народной Республики.