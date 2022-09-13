Москва, , 14:10 — REGNUM Луганская Народная Республика (ЛНР) не утратила контроль над своими населенными пунктами Сватово и Кременная. Об этом 13 сентября сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, в целом на территории народной республики ситуация тревожная, но контролируемая.

«Основные рычаги напрядённые — северное, с Харьковской области и северо-западное — со стороны ДНР. Со стороны харьковского направления можно точно сказать, что Киев утратил инициативу», — сказал Мирошник.

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