Посол ЛНР в России: Кременная и Сватово остаются под контролем республики
Москва, 13 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Луганская Народная Республика (ЛНР) не утратила контроль над своими населенными пунктами Сватово и Кременная. Об этом 13 сентября сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Ольга Шклярова ИА REGNUM
ЛНР
По его словам, в целом на территории народной республики ситуация тревожная, но контролируемая.
«Основные рычаги напрядённые — северное, с Харьковской области и северо-западное — со стороны ДНР. Со стороны харьковского направления можно точно сказать, что Киев утратил инициативу», — сказал Мирошник.