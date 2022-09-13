Уфа, , 14:09 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» станет ответчиком в суде по иску от акционерного общества «Региональный фонд». Об этом 13 сентября сообщается на сайте арбитражного суда Башкирии.

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Сообщается, что АО «Региональный фонд» подало в суд на ФК «Уфа» с целью взыскания 105,6 млн руб. Предварительное заседание суда первой инстанции назначено на 14 ноября в Уфе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа суд зарегистрировал иск московского «Спартака» к генеральному директору «Уфы» Шамилю Газизову на 88 млн руб.

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