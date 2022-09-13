Балаково, Саратовская область, , 14:52 — REGNUM В городе Балаково Саратовской области суд признал 26-летнего мужчину виновным в похищении человека, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

С 14 по 15 апреля 2021 года мужчина удерживал свою бывшую сожительницу в собственном автомобиле. Применяя насилие, он попытался выехать с женщиной из города Балаково до участка местности, расположенного в Энгельсском районе, где вновь удерживал ее. Девушку вызволили сотрудники полиции.

Суд приговорил мужчину к 5 годам и 6 месяцам с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове четырех злоумышленников признали виновными в похищении человека. Каждого из них лишили свободы на один год с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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