Москва, 13 сентября 2022, 14:06 — REGNUM Никто не говорит, что с 1 сентября все будут учиться по новым учебникам в рамках закона о введении в России единых образовательных программ, так называемого «золотого стандарта знаний» и государственного заказа на учебники. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.
«Никто не говорит, что с 1 сентября все будут учиться по новым учебникам. Дается пять лет, переходный период, все те учебники, которые сегодня действуют, пока они не завершили свое действие, они действуют», — сказал Кравцов.
Министр обратил внимание на то, что сейчас порядка 30 млрд рублей в год регионы тратят на учебники.
«С принятием законопроекта эта стоимость будет снижаться, потому что не нужно будет платить за авторские права — то, что будет принадлежать Российской Федерации», — сказал Кравцов.
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