Москва, 13 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Никто не говорит, что с 1 сентября все будут учиться по новым учебникам в рамках закона о введении в России единых образовательных программ, так называемого «золотого стандарта знаний» и государственного заказа на учебники. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Кравцов

«Никто не говорит, что с 1 сентября все будут учиться по новым учебникам. Дается пять лет, переходный период, все те учебники, которые сегодня действуют, пока они не завершили свое действие, они действуют», — сказал Кравцов.

Министр обратил внимание на то, что сейчас порядка 30 млрд рублей в год регионы тратят на учебники.

«С принятием законопроекта эта стоимость будет снижаться, потому что не нужно будет платить за авторские права — то, что будет принадлежать Российской Федерации», — сказал Кравцов.