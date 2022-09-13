Кравцов рассказал о нюансах перехода на учебники по золотому стандарту
Москва, 13 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Никто не говорит, что с 1 сентября все будут учиться по новым учебникам в рамках закона о введении в России единых образовательных программ, так называемого «золотого стандарта знаний» и государственного заказа на учебники. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.
«Никто не говорит, что с 1 сентября все будут учиться по новым учебникам. Дается пять лет, переходный период, все те учебники, которые сегодня действуют, пока они не завершили свое действие, они действуют», — сказал Кравцов.
Министр обратил внимание на то, что сейчас порядка 30 млрд рублей в год регионы тратят на учебники.
«С принятием законопроекта эта стоимость будет снижаться, потому что не нужно будет платить за авторские права — то, что будет принадлежать Российской Федерации», — сказал Кравцов.