Кабул, 13 сентября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В продолжение оказания денежной помощи международного сообщества Афганистану талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о прибытии в столицу страны ещё одного пакета в размере 40 миллионов долларов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Центральный банк Афганистана объявил 12 сентября, что в Кабул доставлены 40 миллионов долларов наличными, которые помещены в один из коммерческих банков.

Менее чем за месяц это уже четвертый пакет денежной помощи в размере 40 миллионов долларов, который международное сообщество доверило правительству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Центробанк ранее сообщал о поступлении денежных пакетов на 40 миллионов долларов 29, 30 августа и 6 сентября.

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Точных статистических данных об общей сумме денежной помощи, предоставленной правительству «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нет.

Некоторые источники сообщают, что за время правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) международное сообщество направило в Афганистан более 1 миллиарда 600 миллионов долларов денежной помощи. Но информации о том, как эти средства используются и сколько из них было использовано до сих пор, пока нет.