Лос-Анджелес, США, , 14:04 — REGNUM Певица Lizzo (Мелисса Вивиан Джефферсон) стала обладательницей премии «Эмми-2022». Церемония вручения наград прошла в ночь на 13 сентября в Лос-Анджелесе (США).

Певица Лиззо NME

Победу певице принесло её реалити-шоу под названием Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls. Джефферсон также выступила в роли ведущей своего проекта. «Когда я была маленькой девочкой, всё, чего я хотела, это увидеть себя в СМИ. Кого-то толстого, как я, черного, как я, красивого, как я… Девушек, похожих на меня, не показывают. Пришлось засучить рукава и найти их самой», — заявила Lizzo в своей благодарственной речи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, музыкант John Legend (Джон Роджер Стивенс) выступил на церемонии премии «Эмми-2022». Он исполнил песню из будущего альбома и посвятил свой перфоманс актёрам и деятелям телевидения, которые скончались в 2022 года.

