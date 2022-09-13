Бахчисарай, Крым, , 14:03 — REGNUM Заведение общепита, в котором на праздновании свадьбы включали националистические песни, закрыли на проверку. Об этом сообщил заместитель главы администрации Бахчисарая Арсен Аблаев.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Со своей стороны хотел бы сказать, что данная ситуация и проведение мероприятий в таком характере просто не уместны в момент проведения специальной военной операции. Мы все должны поддерживать государство и оказывать максимальную поддержку нашим военнослужащим. На сегодняшний день главой администрации города принято решение о прекращении деятельности данного заведения до окончательного разбирательства в данной ситуации, после чего будут приняты решения», — приводит «Крым 24» слова чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился после того, как в сеть попал видеоролик — на кадрах, снятых на свадьбе в Бахчисарае, гости отплясывают под националистические песни. Диджей, включавший музыку, извинился и заявил, что был не в курсе, что это за песни. Добавим, что это не первый подобный скандал в Крыму — ранее бандеровские песни включали в одном из караоке-баров, после скандала были возбуждены административные дела.

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