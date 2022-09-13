Бахчисарай, Крым, 13 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Заведение общепита, в котором на праздновании свадьбы включали националистические песни, закрыли на проверку. Об этом сообщил заместитель главы администрации Бахчисарая Арсен Аблаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Со своей стороны хотел бы сказать, что данная ситуация и проведение мероприятий в таком характере просто не уместны в момент проведения специальной военной операции. Мы все должны поддерживать государство и оказывать максимальную поддержку нашим военнослужащим. На сегодняшний день главой администрации города принято решение о прекращении деятельности данного заведения до окончательного разбирательства в данной ситуации, после чего будут приняты решения», — приводит «Крым 24» слова чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился после того, как в сеть попал видеоролик — на кадрах, снятых на свадьбе в Бахчисарае, гости отплясывают под националистические песни. Диджей, включавший музыку, извинился и заявил, что был не в курсе, что это за песни. Добавим, что это не первый подобный скандал в Крыму — ранее бандеровские песни включали в одном из караоке-баров, после скандала были возбуждены административные дела.