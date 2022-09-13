Луганск, 13 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ начали подготовку к отступлению из города Артемовска Донецкой Народной Республики, сообщил 13 сентября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

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«Сейчас поступает ряд развединформации, которая подтверждает успехи на артемовском направлении наших подразделений. Прежде всего [у ВСУ] эвакуируются пункты управления с передовых позиций в данном районе, усиливается позиция уже за населенным пунктом Артемовск, то есть уже, скорее всего, готовятся пути отступления из данного населенного пункта», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 800 человек убитыми и ранеными потеряли киевские войска и иностранные наёмники в результате ударов ВС России за минувшие сутки.

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