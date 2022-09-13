Киев, 13 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Жителям б. УССР, которые добровольно получили российский паспорт и активно поддерживают РФ, угрожает головная ответственность. Об этом 13 сентября написал представитель киевского нацистского режима Алексей Арестович в своём телеграм-канале.

Цитата из видео на YouTube Алексей Арестович

Как отметил Арестович, «тех, кого заставили взять паспорт, вынудили получить его за пенсию или по другим причинам, наказывать не будут», однако при этом, по его словам, факт преступления должен быть установлен следственными органами и судом.

«[Б. УССР] изменилась. Сантиментов к коллаборантам и оккупантам не будет. Приехавшие [на территорию бывш. УССР] тёти и дяди, чтобы учить [киевских] детей любить Россию, сядут», — написал он в своём сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times сообщила, что США рассматривают возможность отправки бывшей УССР систем ПВО и истребителей.