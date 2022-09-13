Оренбург, , 13:59 — REGNUM В Оренбурге 13 жителей решили сменить имена. Горожане уже получили новые документы, сообщили в пресс-службе мэрии 13 сентября.

Младенец (сс) skimpton007

В администрации также отметили, что некоторые оренбуржцы предпочитают называть своих детей редкими именами. Так, за неделю (5-11 сентября) в муниципалитете на свет появились 135 младенцев. Среди редких и необычных имён, которые родители дали своим детям, — Василина, Стефания, Ариана, Агата, Марья, Ева, Аврора, Адам, Святослав, Демид, Марк, Мирон.

За этот же период времени число бракосочетаний более чем в двое превысило число разводов: 124 против 57.