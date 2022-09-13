Сеул, 13 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил профессора Университета иностранных языков Хангук Пак Сон Ми постоянным представителем Южной Кореи при ЮНЕСКО. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что в тот же день министр иностранных дел Пак Чин назначил Ким Хён Чжуна новым генеральным консулом в Осаке (Япония), Пак Гон Чхана — генеральным консулом в Фукуоке (Вьетнам), Кён Чжон Хо — генеральным консулом в Ванкувере (Канада).

Напомним, раннее южнокорейский лидер назначил послов в США, Китае, России, Японии, а также постоянного представителя при ООН.