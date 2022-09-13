Махачкала, , 13:55 — REGNUM В Дагестане будут построены три комплекса по обработке твердых коммунальных отходов с полигонами захоронения. Они появятся до конца 2024 году в городах Махачкала, Дербент и Хасавюрт. Соглашение о реализации проектов подписали правительство региона и ООО «Республиканский экологический оператор» на площадке IX инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» в Москве.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

Комплексы будут состоять из сортировки, линии по компостированию органической фракции отходов и производства техногрунта, полигонов для захоронения не пригодных для переработки твердых коммунальных отходов. Мощность каждого составит не менее 570 тыс. тонн в год, сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

Общий объем инвестиций в комплексы по обработке твердых коммунальных отходов составит около 12,8 млрд рублей.

Как отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, создание комплексов позволит Дагестану достичь показателей нацпроекта «Экология», которые заключаются в снижении доли захоронения на 50% и сортировке 100% ТКО к 2030 году.