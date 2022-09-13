Москва, , 13:55 — REGNUM На полях специальной военной операции Россия сражается не с киевским режимом, а коллективным Западом. Об этом 13 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Евросоюз и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Именно этим и объясняется устойчивость киевского режима — ему оказывает содействие весь коллективный Запад.

«Наш противник далеко не [б. УССР]. И тот ресурс, которым [б. УССР] располагает, получен благодаря безвозмездной помощи Запада. Если бы мы имели дело только с [б. УССР], но мы столкнулись с противником с более сильным потенциалом», — сказал Ходаковский.

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