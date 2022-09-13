Мурманск, 13 сентября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. В Мурманской области завершены основные работы по модернизации пространств в рамках проекта «Arctic schools». В школах преобразованы 13 спортивных пространств, 11 столовых, 19 общественных пространств, 18 учебных кабинетов и 4 теплицы. Об этом 12 сентября заявил глава Мурманской областиАндрей Чибис в ходе оперативного совещания, сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

«В 2022 году мы обновили 100 пространств на общую сумму свыше 263 млн рублей. Проект «Arctic school» даёт хорошую возможность для образовательных учреждений получать обновления, помимо других программ, которые мы финансируем. Так, за два года реализации участие в проекте приняли 98 школ Мурманской области. Это составляет 61% от общего количества учреждений в регионе», — отметил Чибис.

Кроме того, он отметил, что часть школ получила уже второе современное пространство в рамках региональной программы. Также с 2022 года в программу «Arctic Schools» впервые подключены детские сады: реновация коснулась 35 учреждений.

Отметим, что «Arctic schools» — это программа по преобразованию школьных пространств. Учебные заведения, которые получили гранты на эти цели, смогут отремонтировать спортивные залы и библиотеки, модернизировать с учетом современных требований и дизайна профильные классы. Почему региональный проект с англоязычным названием, не сообщается.

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