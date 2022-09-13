Уфа, , 13:55 — REGNUM Женщину заподозрили в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере в Башкирии. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Башкирской таможни.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, подозреваемая начальник отдела логистики одной из организаций Благовещенска в рамках внешнеторговых отношений с нерезидентами в Италии умышленно предоставляла недостоверную информацию в электронных декларациях, занижая стоимость товаров.

Сообщается, что сумма ущерба составила около трех миллионов рублей.

«С 30 апреля по 23 июля 2020 года сотрудница организации подала 65 таможенных деклараций, в которых содержались недостоверные сведения о преднамеренно заниженных затратах на оказанные иностранной организацией услуги по разработке и поставке инженерной и технической документации на товар», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности заместителя начальника Башкирской таможни Ильдара Галяутдинова.

Отмечается, что по данным фактам было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.