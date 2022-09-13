Чагчаран, Афганистан, 13 сентября 2022, 13:54 — REGNUM В афганской провинции Гор в уезде Давлатъяр талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично наказали юношу и девушку за «незаконные отношения». Об этом сообщает газета «8 Собх».
По приговору суда первой инстанции уезда каждому из этих двух молодых людей было нанесено по 39 ударов плетью.
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Ранее в Горе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично по различным обвинениям подвергали порке и ударам палкой местных жителей.