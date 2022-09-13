* талибы — запрещённая в России организация

Чагчаран, Афганистан, 13 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В афганской провинции Гор в уезде Давлатъяр талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично наказали юношу и девушку за «незаконные отношения». Об этом сообщает газета «8 Собх».

Павел Ковалевский. Порка. 1880 (фрагмент)

По приговору суда первой инстанции уезда каждому из этих двух молодых людей было нанесено по 39 ударов плетью.

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Ранее в Горе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично по различным обвинениям подвергали порке и ударам палкой местных жителей.