Москва, , 13:53 — REGNUM Глава Минпросвещения Сергей Кравцов согласен обсудить изменение предмета ОБЖ и добавить элементы НВП, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Сергей Кравцов Edu.gov.ru

«Начальная военная подготовка… В части НВП, то специальный модуль того содержания, которое было, и все лучшее в Советском Союзе, сохранено в предмете «Основы безопасности и жизнедеятельности». Если что-то нужно дополнить, расширить, давайте, отдельно обсудим». — предложил Кравцов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

В Госдуме предложили учить детей НВП после 7 класса.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект о введении в России единых образовательных программ, так называемого «золотого стандарта знаний» и государственного заказа на учебники.

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