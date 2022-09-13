Москва, 13 сентября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов согласен обсудить изменение предмета ОБЖ и добавить элементы НВП, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

«Начальная военная подготовка… В части НВП, то специальный модуль того содержания, которое было, и все лучшее в Советском Союзе, сохранено в предмете «Основы безопасности и жизнедеятельности». Если что-то нужно дополнить, расширить, давайте, отдельно обсудим». — предложил Кравцов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

В Госдуме предложили учить детей НВП после 7 класса.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект о введении в России единых образовательных программ, так называемого «золотого стандарта знаний» и государственного заказа на учебники.