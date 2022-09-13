Штат Калифорния, США, 13 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Актриса Дженнифер Энистон приобрела дом в Калифорнии, ранее принадлежавший журналистке Опре Уинфри. Об этом сообщил Daily Mail.

Цитата из т/ф «Утреннее шоу (The Morning Show)». Реж. Мими Ледер, Дэвид Фрэнкел, Линн Шелтон. 2019. США Дженнифер Энистон

Как отмечает издание, недвижимость располагается в одном районе с домом принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Стоимость нового особняка Энистон оценивается в $14,8 млн.

Добавим, что Опра Уинфри приобрела дом в 2021 году. Его стоимость тогда составляла $10,5 млн.