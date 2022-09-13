Чебоксары, , 13:51 — REGNUM В Чувашии в алатырском парке обнаружили мину от миномёта времён Великой Отечественной войны. Её уничтожили взрывотехники, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Росгвардии.

В Чувашии обнаружили боевую мину времён Великой Отечественной войны https://21.rosguard.gov.ru

Опасную находку обнаружили в парке Духова роща в Алатыре. На неё обратил внимание местный житель во время прогулки и сообщил правоохранителям. Взрывотехники ОМОН по итогам обследования установили, что это боевая 82-миллиметровая мина от миномёта времён Великой Отечественной войны.

«Боеприпас уничтожен накладным зарядом с соблюдением всех требований безопасности», — говорят в управлении Росгвардии.

Напомним, в июле 2017 года в одной из школ Алатыря во время ремонта нашли 82-миллиметровую мину. Боеприпас был доставлен на полигон и уничтожен при помощи накладного заряда.

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Как сообщало ИА REGNUM , в 2017 году в чебоксарском Заволжье обнаружили пули от винтовки Мосина, осколки мин и снарядов, хвостовики мин, сапёрные лопаты.