Саратов, , 14:52 — REGNUM Две жительницы Нижнего Новгорода задержаны в Саратове по подозрению в совершении серии краж и мошенничества. Злоумышленницами причинен ущерб на 7 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Жительницы Нижнего Новгорода промышляли обманом пожилых граждан. Одна из них отвлекала внимание жертвы, интересовалась условиями проживания, предлагала заполнить некие документ. Другая аферистка в это время совершала хищения денег. Иногда они говорили пострадавшим о необходимости заменить старые банкноты, которые якобы вышли из оборота. Женщины получали доступ к сбережениям пенсионеров и обменивали купюры на фальшивки.

После совершения серии преступлений в Саратове мошенницы решили вернуться в свой город. Злоумышленниц быстро нашли и доставили в Саратов.

Установлена причастность подозреваемых к совершению 10 эпизодов краж и мошенничеств. Общая сумма причиненного ими ущерба превысила более 7 млн рублей. По каждому факту возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области 39 участников организованной группы обвиняют в совершении более 200 эпизодов мошенничеств, совершенных в интернете. Ущерб от действий банды превысил 1 млн рублей.

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