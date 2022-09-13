Саратов, 13 сентября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Две жительницы Нижнего Новгорода задержаны в Саратове по подозрению в совершении серии краж и мошенничества. Злоумышленницами причинен ущерб на 7 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Жительницы Нижнего Новгорода промышляли обманом пожилых граждан. Одна из них отвлекала внимание жертвы, интересовалась условиями проживания, предлагала заполнить некие документ. Другая аферистка в это время совершала хищения денег. Иногда они говорили пострадавшим о необходимости заменить старые банкноты, которые якобы вышли из оборота. Женщины получали доступ к сбережениям пенсионеров и обменивали купюры на фальшивки.

После совершения серии преступлений в Саратове мошенницы решили вернуться в свой город. Злоумышленниц быстро нашли и доставили в Саратов.

Установлена причастность подозреваемых к совершению 10 эпизодов краж и мошенничеств. Общая сумма причиненного ими ущерба превысила более 7 млн рублей. По каждому факту возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области 39 участников организованной группы обвиняют в совершении более 200 эпизодов мошенничеств, совершенных в интернете. Ущерб от действий банды превысил 1 млн рублей.

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