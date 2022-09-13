* запрещённая в России организация

Шибарган, Афганистан, , 13:47 — REGNUM В афганской провинции Джаузджан разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовала двух независимых журналистов, а также супружескую пару. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Арест Pixabay.com

Согласно источникам, два независимых журналиста Шуджа Заки и Убайд были арестованы на блокпосту талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 8 сентября, когда возвращались из уездов Джаузджан в административный центр провинции, и были увезены в неизвестном направлении.

Согласно источникам, перед поездкой в Джаузджан журналисты сообщили в заметке на своей странице в соцсети о поездке в уезд Файзабад для подготовки репортажа о недавних пожарах в этом районе.

Другие источники из Джаузджана говорят, что они работали на канале YouTube и были арестованы ночью в гостинице в городе Шеберган, административном центре Джаузджана, вместе с супружеской парой. Личности задержанных мужа и жены пока неизвестны.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по этому поводу.

Следует отметить, что 10 сентября разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пактии также задержала на несколько часов восемь журналистов за освещение акции протеста учащихся.