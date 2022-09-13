Медногорск, Оренбургская область, , 13:47 — REGNUM В Оренбургской области чиновникам администрации Медногорска дали 1,5 месяца на приведение дорог в порядок. Об этом сообщили 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Дороги Onf.ru

Инициатором иска стал прокурор города. Он в судебном порядке потребовал устранить нарушения в сфере безопасности дорожного движения до 1 ноября.

Во время проверки выяснилось, что в посёлках Блявтамак, Идельбаево, а также сёлах Кидрясово, Рысаево и Блява на дорогах есть дефекты. Разрушенное дорожное покрытие затрудняет движение транспортных средств и пешеходов и создаёт угрозу безопасности участников дорожного движения, а также может стать причиной ДТП.

Суд обязал мэрию отремонтировать дороги до 1 ноября 2022 года. Решение Медногорского городского суда вступило в законную силу и направлено на принудительное исполнение.