Амман, 13 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Грузовое судно из Иордании подало сигнал SOS после выхода из порта Акаба. Об этом 13 сентября сообщает Jordan 24.

Грузовое судно с контейнерами на борту

По данным журналистов, судно следовало в Египет для погрузки на борт партии хлористого калия. Однако поднявшийся ветер прибил судно к берегу, после чего оно село на мель. К месту инцидента направлены специалисты из морского порта Акабы, которые пытаются помочь судну сойти с мели.

По предварительным данным, корабль получил повреждения, оценкой которых позднее займутся специалисты. Из-за проведения спасательной операции затруднено гражданское судоходство в заливе Акаба.