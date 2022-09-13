Донецк, 13 сентября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Докучаевск и Донецк, сообщили 13 сентября в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 13:10 (совпадает с мск) — н. п. Новомихайловка — н. п. Докучаевск: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 13:13 — н. п. Новомихайловка — н. п. Донецк (Кировский, Ленинский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 сентября боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка.

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