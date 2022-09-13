Москва, 13 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Применение силы на армяно-азербайджанской границе неприемлемо, для урегулирования ситуации необходимо использовать политико-дипломатические методы и договоренности. Об этом 13 сентября заявил пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

«Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — сказал он.

Также ОДКБ выразила свои глубокие соболезнования семьям погибших в результате обострения ситуации на границе двух стран и пожелала раненым скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры иностранных дел Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе в телефонном разговоре.