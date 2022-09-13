Москва, 13 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Федеральный бюджет на трехлетку должен обеспечить безусловное выполнение государством всех взятых на себя обязательств перед гражданами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

Duma.gov.ru Дмитрий Вяткин

Напомним, открывая осеннюю сессию нижней палаты парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект о федеральном бюджете на 2023–2025 годы станет одним из ключевых вопросов повестки.

«Время сейчас непростое и есть действительно потребности, которые мы должны в первую очередь обеспечивать. Это потребности обеспечения, достижения победы на поле сражения, но и наши внутренние вопросы, те, которые перед нами ставят наши сограждане, без всякого сомнения не останутся без внимания, без рассмотрения бюджета», — сказал Вяткин.

По его словам, работа над федеральным бюджетом будет сложной и кропотливой.

«Эта наша общая работа и мы все должны взять ответственность за этот важнейший документ», — заключил депутат.