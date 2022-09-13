Париж, 13 сентября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Один из самых знаменитых фотографов XX века Уильям Кляйн умер в возрасте 96 лет. Об этом 13 сентября сообщает ARTnews.

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Кляйн считался одним из отцов уличной фотографии. В 50-х и 60-х годах XX века он выпустил серию фотокниг о Нью-Йорке, Москве, Риме и Токио. В течение десяти лет он был штатным фотографом журнала Vogue.

Кляйн специализировался на спонтанной портретной съемке. Одним из особенностей его творчества было частое использование широкоугольных объективов.