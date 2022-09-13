Томск, , 13:39 — REGNUM В Томской области возбудили уголовное дело против заместителя начальника исправительной колонии №2. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного комитета России.

В Томской области задержали заместителя начальника исправительной колонии Цитата из видео СКР

По данным следствия, в 2017–2022 годы подозреваемый использовали свои полномочий и создавал осуждённым за плату облегчённый режим содержания, не привлекая их к ответственности за нарушения. Деньги последние перечисляли фигуранту на банковские счета.

«Подозреваемый дал признательные показания, которые подтвердил при предъявлении ему обвинения. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста», — отметили в ведомстве.

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