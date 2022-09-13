Уфа, , 13:39 — REGNUM Отопительный сезон стартовал в Межгорье Башкирии. Об этом 13 сентября сообщил временно исполняющий обязанности главы администрации закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) города Межгорье Вячеслав Калугин на своей странице в социальной сети.

Отопление (сс) ri

«С 13 сентября 2022 года начинается подача тепла в школы, детские сады, объекты дополнительного образования и социальной сферы, здравоохранения и жилищного фонда», — сообщил он.

Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам включить отопление, как только наступит такая необходимость.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что каждый год отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 °С в течение пяти дней подряд.