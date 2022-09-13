Архангельск, 13 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Власти Архангельской области намерены значительно увеличить поддержку многодетных семей. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Многодетная семья

«Многодетной семье назначается ежемесячная выплата в размере регионального прожиточного минимума на ребенка. Родители могут получать ее ТОЛЬКО на третьего, либо ТОЛЬКО на четвертого, либо ТОЛЬКО на пятого и так далее ребенка. Мы предлагаем с 1 января 2023 года заменить союз ИЛИ на И, таким образом получать выплату можно будет на третьего и КАЖДОГО последующего ребенка. По-моему, справедливо», — написал глава региона.

Средства на выплаты будут направляться из федерального и областного бюджетов. На следующий год предусмотрим на это 96 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о запрете пропаганды бездетности внесен в Госдуму.