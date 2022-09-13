Белград, , 14:01 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич не намерен признавать независимость Косово ни при каких условиях. Об этом Вучич заявил 13 сентября во время заседания парламента Сербии, посвященного ситуации вокруг южного сербского края Косово и Метохия.

Президент Сербии Александр Вучич Predsednik.rs

«Как человек, который поклялся, положив руку на конституцию Сербии, я хочу сказать, что никогда, ни прямо, ни косвенно, я не признаю независимость Косово и не откажусь от борьбы за Косово и Метохию», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что не всегда можно повернуть вспять ход исторических событий, но это не исключено.

Напомним, что в соответствии с преамбулой конституции Сербии, южный край Косово и Метохия является неотъемлемой частью ее государственной территории.