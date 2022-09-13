Москва, 13 сентября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемо, разногласия следует урегулировать политико-дипломатическим путём. Об этом пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов заявил 13 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

В ОДКБ выразили глубокие соболезнования семьям погибших в результате боестолкновений на армяно-азербайджанской границе и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

«Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договорённости, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — приводятся слова Зайнетдинова в сообщении секретариата ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, боевые действия произошли на границе Азербайджана и Армении в ночь на 13 сентября. Стороны обвиняют друг друга в начале обострения, обе сообщают о потерях. При посредничестве России Ереван и Баку договорились о перемирии, армянская сторона обратилась в ОДКБ.

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