Москва, , 13:36 — REGNUM Развязанная Западом гибридная война против Российской Федерации приобрела беспрецедентный характер. Об этом 13 сентября входе выступления на заседании Делового совета при МИД России заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уже далеко не один год Запад развязал против России настоящую гибридную войну, которая после вынужденного начала специальной военной операции обрела беспрецедентный характер», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что цель этой войны открыто декларируется. По его словам, Запад стремится разрушить российскую экономику, задвинуть Россию «на задворки мировой политики».

«В последнее время уже призывают открыто использовать санкции, чтобы расшатать стабильность в России», — добавил глава российского МИД.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что России объявлена тотальная война, она ведётся в гибридных формах, во всех сферах. При этом он подчеркнул, что Россия всегда доказывала, что с честью проходит периоды сложнейших испытаний, так будет и в этот раз.

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