Тбилиси, , 13:36 — REGNUM Внешнеторговый оборот Грузии за восемь месяцев 2022 года составил $11,9 млрд, что на 36,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом говорится в предварительном отчёте Национальной службы статистики (Грузстат), опубликованном 13 сентября на сайте организации.

Портовый груз Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Грузстата, объём экспорта из Грузии в отчётном периоде составил $3,5 млрд, что на 36,9% больше, чем в прошлом году. Объём импорта в страну вырос на 36,5% и составил $8,3 млрд.

Сообщается, что дефицит торгового баланса Грузии достиг $4,8 млрд. Его доля в общем торговом обороте — 40,2%.

Стоит отметить, что по итогам семи месяцев 2022 года общий товарооборот Грузии составил $10,2 млрд, что больше, чем в аналогичном периоде 2021 года на 35,3%. Отрицательный баланс был около $4 млрд или 39,2% внешнеторгового оборота.

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